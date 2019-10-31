Мария Погребняк заявила, что не собиралась разводиться с мужем

Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка заявила, что слухи о их разводе недостоверны. Также она отметила, что не хотела опровергать эту информацию.

— Слухи о разводе? Мы не собирались разводиться. Почему не опровергала? Пусть пишут! Главное, чтобы правильно писали мою фамилию, — сказала Мария Погребняк в интервью каналу «Ходят Слухи» на Youtube.

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