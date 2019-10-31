РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Мария Погребняк заявила, что не собиралась разводиться с мужем

19:41
Теги:

Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка заявила, что слухи о их разводе недостоверны. Также она отметила, что не хотела опровергать эту информацию.

— Слухи о разводе? Мы не собирались разводиться. Почему не опровергала? Пусть пишут! Главное, чтобы правильно писали мою фамилию, — сказала Мария Погребняк в интервью каналу «Ходят Слухи» на Youtube.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=2nzbDBYY8lw&fbclid=

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир