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Сегодня, 18:18

Оласа: «Могу только позитивно оценить судейство в России»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал, что думает об уровне судейства в российском футболе.

«Если говорить о судьях в контексте «Краснодара», то мне кажется, иногда они свистят верно, иногда — не совсем, но это те решения, на которые мы никак не можем повлиять. В целом мне кажется, что нас судят очень хорошо, все идет нормально. Да, бывают моменты, но мы все ошибаемся. Лично я могу оценить судейство в России только позитивно. Арбитры не допускают каких-то грубых ошибок», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

29-летний Оласа перешел в «Краснодар» из испанского «Вальядолида» в августе этого года. За «быков» уругваец провел 13 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-krasnodara-olasa-mogu-tolko-pozitivno-ocenit-sudeistvo-v-rossii-301776/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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