Магкеев рассказал, когда сможет вернуться в общую группу «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Станислава Магкеева рассказал о своем восстановлении и отметил, что во время праздников тренеировался.

Магкеев был травмирован в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0). Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

— Как колено?

— Ничего, потихоньку.

— Как отметил праздники? Где отдыхал?

— Я не отмечал, я тренировался.

— Ты полностью восстановился от травмы?

— Нет, только буду приступать к беговой работе. Когда вернусь в общую группу? Апрель. Конец апреля. На сборы полечу с основой.

— Был ли какой-то разговор с Гисдолем? Как он тебя видит?

— Нет еще, до этого в принципе далеко. Он просто пообещал скорейшего выздоровления. Общался, конечно, но это останется между нами.