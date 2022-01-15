Семин — о заявлении Каттани: «У «Спартака» всегда есть возможности бороться за чемпионство»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Лука Каттани о том, что он попытается навязать конкуренцию «Зениту».

«Каттани сделал сильное заявление. Если он сказал, что готов составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул, значит он должен работать не покладая рук. Сможет ли «Спартак» приблизиться к «Зениту»? Не уверен в этом, а вот в Романцеве я всегда был уверен. При Олеге Ивановиче красно-белые всегда боролись за чемпионство. У «Спартака» всегда есть возможности бороться за первое место», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» с 38 очками лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Спартак» идет на 9-й строчке.