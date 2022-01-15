Семин: «Семак уже три года не дает никому даже приблизиться к «Зениту»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака в петербургском клубе.

«У нас в чемпионате каждый год по 3-4 команды борются с «Зенитом», но ни одна из них не доходит до конца. Семак уже три года не дает никому даже приблизиться к его команде. Сергей просто блестяще работает питерском клубе. Кроме него в «Зените» никто никогда не выигрывал чемпионат России три раза подряд. Хотя в Санкт-Петербурге работали многие знаменитые тренера», — сказал Семин «СЭ».

После 18-ти туров Тинькофф РПЛ «Зенит» расположился на первом месте в таблице, набрав 38 очков.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, за это время клуб выиграл три чемпионата России, Кубок и дважды — Суперкубок страны.