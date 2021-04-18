Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3).

«Это, конечно, катастрофа и полный провал. Такого никто не ожидал. Очень сложно объяснить, что произошло с командой, которая борется за место в ЛЧ с командой, которая уступает ей по всем показателям. Но такие матчи бывают, сейчас с ними надо разобраться и биться дальше во что бы то ни стало, потому что теперь есть момент, что мы можем потерять место из-за опережения «Локомотива». Еще обидно, что поражение произошло в день рождения клуба. Непонятно что произошло с командой: то ли подкосило поражение от «Локомотива», то ли «Уфа» слишком сложный соперник. То, что Жиго не будет допущен к следующей игре — это, конечно, потеря в нашей обороне, но у нас есть Кутепов, который сможет его заменить. У нас ничего не потеряно, надо биться дальше и идти вперед», - рассказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. Уфимцы идут на 14-й строчке с 20 очками.

(Ангелина Коляда)