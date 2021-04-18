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Газизов: «Когда «Уфа» два раза не забила в пустые, сильно матерился»

21:45
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своих эмоциях во время матча 26-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (3:0).

— Когда при 2:0 два раза в пустые не забили, екнуло?

— Матерился очень серьезно. Материл игроков своих. Но это было от души. От моего восприятия этой игры.

— Вы так бурно праздновали третий гол. Камень с души упал?

— 3:0 — убедительно. Но мне казалось, что могли забить и больше. Были намного убедительнее «Спартака» сегодня. Почему так произошло? Я поблагодарил свою команду. 7 лет назад от меня ушел мой сын. Вчера я заходил и просил его помочь мне в этой игре. Спасибо ему. Думаю, с небес он мне помог.

(Константин Колмаков)

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