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Газизов: «Надо набирать очки, есть уверенность в команде»

21:49
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

— Вы боретесь с «Арсеналом». Они сегодня играли с «Тамбова» — их ключевой игрок, арендованный у «Арсенала», сегодня не сыграл. При этом правило с этого сегодня исключено. Как вы смотрите на это с учетом того, что это ваш прямой конкурент?

— Мы смотрим на себя. Надо набирать очки. Впереди очень тяжелые 4 игры. Не скажу, что ожидали в последних двух турах набрать 6 очков. Это прекрасно. И счет 3:0, 6 голов за два матча — большой прорыв для нас.

— После двух последних матчей есть уверенность, что остаетесь в РПЛ?

— Всегда есть уверенность в своей команде. Надеюсь, мой импульс тоже придает какие-то движения.

(Константин Колмаков)

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