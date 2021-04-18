Газизов: «Надо набирать очки, есть уверенность в команде»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
— Вы боретесь с «Арсеналом». Они сегодня играли с «Тамбова» — их ключевой игрок, арендованный у «Арсенала», сегодня не сыграл. При этом правило с этого сегодня исключено. Как вы смотрите на это с учетом того, что это ваш прямой конкурент?
— Мы смотрим на себя. Надо набирать очки. Впереди очень тяжелые 4 игры. Не скажу, что ожидали в последних двух турах набрать 6 очков. Это прекрасно. И счет 3:0, 6 голов за два матча — большой прорыв для нас.
— После двух последних матчей есть уверенность, что остаетесь в РПЛ?
— Всегда есть уверенность в своей команде. Надеюсь, мой импульс тоже придает какие-то движения.
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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