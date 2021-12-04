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Мацуев назвал матч «Спартака» с «Ахматом» генеральной репетицией перед «Легией»

10:36
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Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Даже если «Спартак» будет играть в третьей лиге, я всегда буду ждать каждого матча с большим нетерпением. Я не верю тем болельщикам, которые говорят, что их не интересуют результаты команды, когда красно-белые играют плохо. Это не болельщики! Преданный фанат будет до последнего со своей командой. Каждый матч — проверка. У игрока должны быть честь и достоинство перед болельщиками, которые придут на стадион. Даже если на мой концерт придут три человека, я буду играть с полной отдачей! Ты должен отдавать энергетику людям, которые приходят к тебе. Поэтому, если кто-то думает из игроков «Спартака», что уже все понятно, то грош цена им», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

04.12.2021 | Спартак — Ахмат

Также Мацуев считает, что матч с «Ахматом» будет генеральной репетицией перед матчем с «Легией».

«Не бывает неважных матчей. Это будет генеральной репетицией перед матчем в Варшаве. Не стоит забывать об этой встрече! Это будет матч сезона», — добавил Мацуев «СЭ»

«Спартак» сыграет с «Ахматом» сегодня, 4 декабря, на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало — в 17.00 (мск). Красно-белые в 16 матчах РПЛ набрали 20 очков и заняли 10-е место. «Ахмат» (24) расположился тремя строчками выше.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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