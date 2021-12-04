Мацуев назвал матч «Спартака» с «Ахматом» генеральной репетицией перед «Легией»
Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Даже если «Спартак» будет играть в третьей лиге, я всегда буду ждать каждого матча с большим нетерпением. Я не верю тем болельщикам, которые говорят, что их не интересуют результаты команды, когда красно-белые играют плохо. Это не болельщики! Преданный фанат будет до последнего со своей командой. Каждый матч — проверка. У игрока должны быть честь и достоинство перед болельщиками, которые придут на стадион. Даже если на мой концерт придут три человека, я буду играть с полной отдачей! Ты должен отдавать энергетику людям, которые приходят к тебе. Поэтому, если кто-то думает из игроков «Спартака», что уже все понятно, то грош цена им», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Также Мацуев считает, что матч с «Ахматом» будет генеральной репетицией перед матчем с «Легией».
«Не бывает неважных матчей. Это будет генеральной репетицией перед матчем в Варшаве. Не стоит забывать об этой встрече! Это будет матч сезона», — добавил Мацуев «СЭ»
«Спартак» сыграет с «Ахматом» сегодня, 4 декабря, на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало — в 17.00 (мск). Красно-белые в 16 матчах РПЛ набрали 20 очков и заняли 10-е место. «Ахмат» (24) расположился тремя строчками выше.
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