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Никита Салтыков — о голевом пасе в матче Локомотив — Крылья Советов: Не хотел ничего доказывать Галактионову

Салтыков — о голевом пасе в матче «Локомотив» — «Крылья»: «Не хотел ничего доказывать Галактионову»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Арендованный у «Локомотива» хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал матч против железнодорожников (1:1) в 9-м туре РПЛ.

— Я считаю, что мы неплохо играли и мы должны были забирать три очка. Рад, что помог команде, но надо стремиться выше, хочу, чтобы мы не были удовлетворены ничьей, нежели довольны ей. После матча ни с кем из «Локо» не общался.

— Вы сделали голевую передачу, какие эмоции?

— Не хотел ничего доказывать главному тренеру «Локомотива», хотелось показать свой лучший уровень. Это жизнь, и все делается к лучшему. Я ни о чем не жалею.

— Думаете ли о возвращении?

— Я сейчас в «Крыльях» и играю за эту команду, хочу чтобы все получилось. Я и так в следующем сезоне вернусь в «Локомотив». Сейчас я в «Крыльях» и думаю об этой команде. Я только уехал из «Локомотива», а вы спрашиваете про возвращение.

Хорошо, что с переговорами все получилось. Вариант появился сразу. Велись переговоры, как все сделать. У «Локомотива» не было Мостового, потом его взяли, у нас стало много игроков на этой позиции, и меня отпустили. Я и до прихода Мостового не очень много играл. Хотел еще больше уйти в аренду. Совместно пришли к тому, что нужно уходить. В «Крыльях» хорошо приняли, знал тренерский штаб, много знакомых ребят.

«Крылья» продлили серию без поражений в чемпионате России до 5 матчей. Самарцы набрали 11 очков и занимают 9-е место в таблице.

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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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