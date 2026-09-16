Салтыков — о голевом пасе в матче «Локомотив» — «Крылья»: «Не хотел ничего доказывать Галактионову»

Арендованный у «Локомотива» хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал матч против железнодорожников (1:1) в 9-м туре РПЛ.

— Я считаю, что мы неплохо играли и мы должны были забирать три очка. Рад, что помог команде, но надо стремиться выше, хочу, чтобы мы не были удовлетворены ничьей, нежели довольны ей. После матча ни с кем из «Локо» не общался.

— Вы сделали голевую передачу, какие эмоции?

— Не хотел ничего доказывать главному тренеру «Локомотива», хотелось показать свой лучший уровень. Это жизнь, и все делается к лучшему. Я ни о чем не жалею.

— Думаете ли о возвращении?

— Я сейчас в «Крыльях» и играю за эту команду, хочу чтобы все получилось. Я и так в следующем сезоне вернусь в «Локомотив». Сейчас я в «Крыльях» и думаю об этой команде. Я только уехал из «Локомотива», а вы спрашиваете про возвращение.

Хорошо, что с переговорами все получилось. Вариант появился сразу. Велись переговоры, как все сделать. У «Локомотива» не было Мостового, потом его взяли, у нас стало много игроков на этой позиции, и меня отпустили. Я и до прихода Мостового не очень много играл. Хотел еще больше уйти в аренду. Совместно пришли к тому, что нужно уходить. В «Крыльях» хорошо приняли, знал тренерский штаб, много знакомых ребят.

«Крылья» продлили серию без поражений в чемпионате России до 5 матчей. Самарцы набрали 11 очков и занимают 9-е место в таблице.