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Соболев: «Побил не очень хорошо, просто Латышонок подскользнулся или запнулся»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы над «Балтикой» (3:2) в 9-м туре РПЛ рассказал, как ему удалось забить в ворота Евгения Латышонка.

«Если мой гол, то там все просто, на самом деле. Педро отдал, я оказался впереди, оценил ситуацию, что справа и слева защитники, а бежать до штрафной метров, наверное, 25. Не факт, что я убежал бы. Далеко не факт, что я убежал бы. Увидел, что Женя назад бежит, и решил пробить. На самом деле, пробил не очень хорошо, просто Женя подскользнулся или запнулся. Это, может быть, связано с погодой, с дождем, полем — не знаю. У всех такое бывает. Женя огромный молодец, классный вратарь, и я желаю ему только удачи. Уверен, что он справится!» — приводит официальный сайт клуба слова Соболева.

«Зенит» набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» идет на 8-й строчке — 11 очков.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

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 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
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Джеффри Чинеду
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