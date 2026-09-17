Соболев: «Побил не очень хорошо, просто Латышонок подскользнулся или запнулся»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы над «Балтикой» (3:2) в 9-м туре РПЛ рассказал, как ему удалось забить в ворота Евгения Латышонка.

«Если мой гол, то там все просто, на самом деле. Педро отдал, я оказался впереди, оценил ситуацию, что справа и слева защитники, а бежать до штрафной метров, наверное, 25. Не факт, что я убежал бы. Далеко не факт, что я убежал бы. Увидел, что Женя назад бежит, и решил пробить. На самом деле, пробил не очень хорошо, просто Женя подскользнулся или запнулся. Это, может быть, связано с погодой, с дождем, полем — не знаю. У всех такое бывает. Женя огромный молодец, классный вратарь, и я желаю ему только удачи. Уверен, что он справится!» — приводит официальный сайт клуба слова Соболева.

«Зенит» набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» идет на 8-й строчке — 11 очков.