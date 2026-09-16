Гол Угальде в концовке принес «Спартаку» победу над «Факелом»

«Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в концовке забил Манфред Угальде — на 90+1-й минуте он замкнул подачу Пабло Солари после рикошета.

Воронежцы играли в меньшинстве с 66-й минуты. Вторую желтую карточку получил защитник Матвей Бардачев.

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ. «Факел» (3 очка) остается на последней строчке в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые после перерыва на матчи сборных 10 октября на выезде сыграют против «Крыльев Советов». «Факел» в этот же день в Воронеже встретится с «Локомотивом».