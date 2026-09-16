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Спартак — Факел: счет и результат матча 9 тура РПЛ 16 сентября 2026

Гол Угальде в концовке принес «Спартаку» победу над «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол в концовке забил Манфред Угальде — на 90+1-й минуте он замкнул подачу Пабло Солари после рикошета.

Воронежцы играли в меньшинстве с 66-й минуты. Вторую желтую карточку получил защитник Матвей Бардачев.

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ. «Факел» (3 очка) остается на последней строчке в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые после перерыва на матчи сборных 10 октября на выезде сыграют против «Крыльев Советов». «Факел» в этот же день в Воронеже встретится с «Локомотивом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Факел

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Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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