Пресняков: «Чистяков должен был получить красную в матче с «Ростовом». Судья ошибся»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями ничейного результата в матче 17-го Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2).

«Я предполагал, что «Зенит» выиграет. Даже при счете 2:0 в пользу «Ростова». Может, не хватило времени питерцам. Я считаю, что при Дзюбе «Зенит» играет вдесятером. «Ростов» выдержал в этом матче. Это не та команда, которая в свое время могла отбирать очки у сильных команд. Но у них все получилось. «Зенит» не заслужил ничьей. По вчерашней игре «Ростов» отскочил», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Пресняков считает, что судейство в матче было сомнительным.

«Судья вчера был на нейтральной стороне. Он никому не помогал. Просто ошибался. Чистяков должен был получить красную, а ему желтую показывают. Второй гол был очень странным в ворота питерцев. Там было целых два нарушения. Конечно, удар был хороший, но судья должен был свистнуть. Гол в ворота «Ростова» тоже сомнительный», — добавил Пресняков «СЭ».

«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).