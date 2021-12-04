«Спартак» подписал тренера «Кайрата» по физподготовке
Тренер «Кайрата» по физической подготовке Вадим Боровский продолжит работу в «Спартаке», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
«Кайрат» не уточняет, когда 35-летний специалист начнет работу в московской команде.
Боровский работал в «Кайрате» с 2016 года после завершения карьеры футболиста.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками в 16 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.fckairat.kz/news/kayrat/vadim-borovskiy-eti-pyat-let-ya-byl-schastliv-zdes/
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