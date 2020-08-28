«Лучше бы он хорошо играл в футбол». Орлов жестко высказался о Дзагоеве

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.

— Слышал от Дзагоева кричалку про «Зенит» — этим он и вошел в историю... Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось. Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вел себя, дерзил. В общем, он не состоялся, — заявил комментатор в эфире программы «ГСО Live».

В 2013 году Дзагоев отпраздновал вместе с болельщиками победу в чемпионате России. Футболист раздавал автографы, когда раздалась непотребная кричалка в адрес «Зенита». Дзагоев поддержал эти скандирования.