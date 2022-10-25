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Лоза жестко раскритиковал «Сочи» после разгромного поражения от «Зенита»

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Советский и российский певец Юрий Лоза в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение «Сочи» от «Зенита» (0:7) в матче 14-го тура РПЛ.

«Сочи» приехал в Петербург обреченным на проигрыш и играл спустя рукава. Футболисты знали, что им ничего не светит, и были готовы к поражению. Бывает, приезжает команда, а настроя никакого, запала нет. Они могут проиграть с любым счетом. Но «Сочи» и не боролся особо.
В нашем футболе сейчас большая ротация футболистов. Команды бывают собраны не по признаку принадлежности к какому-то городу, поэтому никакого фанатизма, никакого желания бороться может не быть. Что такое команда «Сочи»? Там ни одного сочинца нет. Набрали просто кучу ребят, которые прагматично играют в футбол. Они отрабатывают зарплату. Какая разница, с каким счетом проигрывать? Они же не борются за престиж города. Говорили раньше, что, если команда проиграла с большим счетом, это бьет по престижу страны, города. За что борется «Сочи»? Ни за что, за зарплату. Ну, проиграли и проиграли, 0:1 или 0:7, какая разница?» — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

После 14-го тура РПЛ «Сочи» находится на восьмом месте турнирной таблицы с 20 очками. «Зенит» лидирует в РПЛ с 36 очками.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Боруссия Д
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29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
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Барселона
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17%

2.13

П1

11%

2.32
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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