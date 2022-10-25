Лоза жестко раскритиковал «Сочи» после разгромного поражения от «Зенита»

Советский и российский певец Юрий Лоза в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение «Сочи» от «Зенита» (0:7) в матче 14-го тура РПЛ.

«Сочи» приехал в Петербург обреченным на проигрыш и играл спустя рукава. Футболисты знали, что им ничего не светит, и были готовы к поражению. Бывает, приезжает команда, а настроя никакого, запала нет. Они могут проиграть с любым счетом. Но «Сочи» и не боролся особо.

В нашем футболе сейчас большая ротация футболистов. Команды бывают собраны не по признаку принадлежности к какому-то городу, поэтому никакого фанатизма, никакого желания бороться может не быть. Что такое команда «Сочи»? Там ни одного сочинца нет. Набрали просто кучу ребят, которые прагматично играют в футбол. Они отрабатывают зарплату. Какая разница, с каким счетом проигрывать? Они же не борются за престиж города. Говорили раньше, что, если команда проиграла с большим счетом, это бьет по престижу страны, города. За что борется «Сочи»? Ни за что, за зарплату. Ну, проиграли и проиграли, 0:1 или 0:7, какая разница?» — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

После 14-го тура РПЛ «Сочи» находится на восьмом месте турнирной таблицы с 20 очками. «Зенит» лидирует в РПЛ с 36 очками.