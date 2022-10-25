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Сегодня, 18:58

Камоцци призвал не торопиться с новостями об интересе к Дивееву в Италии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе четырех итальянских клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Дивеев — очень хороший игрок, он является одним из лучших защитников в РПЛ. Но в Италии очень высокие стандарты, так что давайте не будем торопиться», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее агент 23-летнего Дивеева подтвердил «СЭ», что россиянином интересуется ряд иностранных клубов, в том числе итальянские «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория».

В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. Сейчас футболист восстанавливается после перелома большеберцовой кости, он сможет возобновить тренировки с командой во время первого зимнего сбора, который состоится в начале 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает Дивеева в 6 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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29%

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26%

1.54

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25%

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Реал

Ф2(0)

31%

1.90

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24%

2.65

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1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

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2.32
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
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 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
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 - : -
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 - : -
30.10 14:00
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