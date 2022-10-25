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Сегодня, 18:34

Часть игроков «Сочи» недовольна тренером команды Гараниным

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», часть футболистов «Сочи» недовольна работой старшего тренера команды Вадима Гаранина.

Сочинцы потерпели 3 поражения подряд. Всего в последних 10 встречах во всех турнирах у команды 7 поражений, 2 победы и 1 ничья.

51-летний Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» в июне нынешнего года после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

«Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 14 матчах, в Кубке страны команда идет на последней, четвертой, строчке в группе D, не набрав ни одного очка в 4 играх.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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