«Локомотив» обыграл «Велес» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Локомотив» выиграл у испанского «Велеса» (4:1). Для «Локо» это был первый матч на сборе в Марбелье.

В составе победителей забивали Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Велес» (Испания) — 4:1 (1:0)

Голы: Игнатьев, 16 (1:0). Лисакович, 48 (2:0). Пабло, 71 (2:1). Агеев, 75 (3:1). Жемалетдинов, 88 — с пенальти (4:1).

23 января. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».