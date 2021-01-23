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«Локомотив» обыграл «Велес» в товарищеском матче

20:32
«Локомотив» обыграл «Велес». Фото ФК «Локомотив».
«Локомотив» обыграл «Велес». Фото ФК «Локомотив».
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В товарищеском матче «Локомотив» выиграл у испанского «Велеса» (4:1). Для «Локо» это был первый матч на сборе в Марбелье.

В составе победителей забивали Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Велес» (Испания) — 4:1 (1:0)

Голы: Игнатьев, 16 (1:0). Лисакович, 48 (2:0). Пабло, 71 (2:1). Агеев, 75 (3:1). Жемалетдинов, 88 — с пенальти (4:1).

23 января. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».

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