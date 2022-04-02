«Локомотив» — «Спартак»: железнодорожники вышли вперед благодаря голу Изидора

«Локомотив» открыл счет в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». На 85-й минуте красивым ударом отличился форвард железнодорожников Вильсон Изидор.

На счету 21-летнего французского футболиста в составе «Локомотива» четыре забитых мяча при одной голевой передаче в пяти играх за российскую команду.