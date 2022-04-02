В Сети появилось видео с реакцией Ваноли на незабитый гол Соболева в матче с «Локомотивом»

Ваноли схватился за голову, когда Соболев не забил гол в матче «Локомотив» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли очень эмоционально отреагировал на голевой момент команды в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Нападающий Александр Соболев пяткой замыкал передачу Даниила Хлусевича — мяч уже катился в сетку, однако защитник железнодорожников выбил его с линий ворот.

Итальянский специалист схватился за голову и отвернулся в разочаровании.

Счет остался прежним 0:0.