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«Локомотив» вырвал победу у «Спартака». Начало дерби задержали на час из-за снегопада

«Локомотив» одержал минимальную победу над «Спартаком» в московском дерби
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 1:0.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

«Локомотив» принимал «Спартак» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

При этом проведение матча находилось долгое время под вопросом. Начало игры было перенесено на час из-за обрушившегося на Москву снегопада.

Сотрудники «РЖД Арены» смогли немного расчистить поле, так что главный арбитр встречи Сергей Карасев все же решил провести встречу.

В первом тайме команды все равно играли в очень сложных погодных условиях. Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба, назвала «варварством» игру на таком поле.

Во второй половине погодные условия стали лучше. И в конце встречи удача улыбнулась «Локомотиву»: в конце тайма точный удар нанес нападающий «Локо» Вильсон Изидор.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» остался на 10-й строчке (27 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Спартак
Голы
Изидор, 85 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Марадишвили Бека Бека Тикнизян (Рыбус, 74) Бабкин (Петров, 61) Керк Кухта (Рыбчинский, 90+2) Изидор
Спартак
Максименко Кофрие Джикия (Жиго, 54) Литвинов Мозес Бакаев (Соболев, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин Николсон (Игнатов, 79) Промес
Предупреждения
Бека Бека 24’, Бабкин 58’, Марадишвили 80’, Изидор 90+1’  -  Кофрие 48’
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Лунев (Новосибирск)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вильсон Изидор
8
143
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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Рубин – Химки
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2.04 16:30
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 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
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3.04 16:30
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 - : -
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