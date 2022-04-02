«Локомотив» вырвал победу у «Спартака». Начало дерби задержали на час из-за снегопада

«Локомотив» одержал минимальную победу над «Спартаком» в московском дерби

«Локомотив» принимал «Спартак» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

При этом проведение матча находилось долгое время под вопросом. Начало игры было перенесено на час из-за обрушившегося на Москву снегопада.

Сотрудники «РЖД Арены» смогли немного расчистить поле, так что главный арбитр встречи Сергей Карасев все же решил провести встречу.

В первом тайме команды все равно играли в очень сложных погодных условиях. Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба, назвала «варварством» игру на таком поле.

Во второй половине погодные условия стали лучше. И в конце встречи удача улыбнулась «Локомотиву»: в конце тайма точный удар нанес нападающий «Локо» Вильсон Изидор.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» остался на 10-й строчке (27 очков).