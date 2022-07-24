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«Локомотив» — «Ростов»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
24 июля. «Локомотив» — «Ростов» — 2:2.
Фото ФК «Локомотив».

«Локомотива» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:2.

У железнодорожников с пенальти отличился Антон Миранчук, а также Константин Марадишвили, забивший ударом через себя.

В составе команды Валерия Карпина голы забили Николай Комличенко и Даниил Уткин.

На 62-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник московского клуба Алексис Бека-Бека.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет подмосковные «Химки».

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
0
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Ростов

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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И К Ж
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