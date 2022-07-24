Колыванов поделился мнением о первых турах РПЛ

Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о высокой результативности во 2-м туре РПЛ. Сразу шесть матчей тура завершились с разгромным счетом.

— С чем связана такая результативность?

— Наверное, лучше стали использовать моменты. Может быть лучше стали играть, может техничнее, разумнее. Может уровень команд, которые вышли в премьер-лигу выше тех, кто вылетел.

— И это на фоне отъезда легионеров.

— Многие бегут. Варела из «Динамо» сбежал некрасиво.

— Уже сейчас заметен уход легионеров?

— Понятное дело, что когда хорошие легионеры уезжают всегда уровень чуть ниже становится.

— Какая-то команда вас уже успела удивить?

— Еще пока рано говорить. Пройдет туров пять-шесть, и можно будет говорить, — приводит слова Колыванова «Спорт день за днем».