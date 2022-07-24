Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:55

Колыванов поделился мнением о первых турах РПЛ

Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о высокой результативности во 2-м туре РПЛ. Сразу шесть матчей тура завершились с разгромным счетом.

— С чем связана такая результативность?
— Наверное, лучше стали использовать моменты. Может быть лучше стали играть, может техничнее, разумнее. Может уровень команд, которые вышли в премьер-лигу выше тех, кто вылетел.

— И это на фоне отъезда легионеров.
— Многие бегут. Варела из «Динамо» сбежал некрасиво.

— Уже сейчас заметен уход легионеров?
— Понятное дело, что когда хорошие легионеры уезжают всегда уровень чуть ниже становится.

— Какая-то команда вас уже успела удивить?
— Еще пока рано говорить. Пройдет туров пять-шесть, и можно будет говорить, — приводит слова Колыванова «Спорт день за днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/igor-kolyvanov-o-pervykh-turakh-rpl-igroki-stali-luchshe-ispolzovat-momenty
Игорь Колыванов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Баринов: «Про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес»
Агент Баринова ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Валенсию»
Дмитрий Баринов: «Весь «Локомотив» доверяет Худякову»
Баринов рад, что Марадишвили удалось забить в матче РПЛ с «Ростовом»
Александр Тарханов: «Догонит ли Смолов Кержакова по голам? По потенциалу — способен»
«Спартак» судят, как он мечтал. ЦСКА — главный конкурент «Зенита». За что поборются топ-клубы РПЛ?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Ростова» Мелехин заявил, что команда может претендовать на место в тройке по итогам сезона РПЛ

«Локомотив» — «Ростов»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости