«Вагон-tour». «Локомотив» показал фото из поезда

«Локомотив» отправился на поезде на матч с «Ростовом»

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«Локомотив» отправился на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом» на поезде.

Напомним, что работа нескольких аэропортов на юге России, включая Ростов-на-Дону, приостановлена.

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 10 апреля, начало — в 19.30 по московскому времени.