В РФС назвали разумной идею создания Кубка Лиги для команд РПЛ

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможность проведения в России дополнительного турнира — Кубка Лиги.

«Если мы будем лишены еврокубков, то нам нужно думать о том, чтобы каким-то образом увеличить количество игр, и такой ход напрашивается. В Кубке России тоже можно сделать две игры, начиная с 1/16 финала. А также сделать Кубок Лиги. Думаю, что это был бы разумный ход», — сказал Гершкович корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По информации «РБ Спорт», создание турнира рассматривается только в том случае, если в следующем сезоне клубы РПЛ не будут допущены к еврокубкам.

Ранее эту идею поддержал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.