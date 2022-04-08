Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном создании нового турнира — Кубка Лиги для команд РПЛ.

«С одной стороны, все понятно. Надо играть больше, потому что, скорее всего, нам не разрешат играть в еврокубках в следующем сезоне. Хотя мы надеемся, что эту санкцию отменят. Как говорят в народе: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому это один из вариантов, который может увеличивать количество официальных игр. Ведь и в Англии есть такой турнир. Здесь нет ничего особенного. Я сторонник комплексного подхода. Должна быть принята комплексная программа, которая будет затрагивать финансовые вопросы, вопрос количества игр, формирования зон и лиг», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По информации «РБ Спорт», создание турнира рассматривается только в том случае, если в следующем сезоне клубы РПЛ не будут допущены к еврокубкам.