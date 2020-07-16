«Локомотив» обыграл ЦСКА, Миранчук сделал дубль. Армейцы потеряли шансы на второе место

«Локомотив» победил ЦСКА (2:1) в матче 29-го тура Тинкьофф чемпионата России.

На 33-й минуте хозяев с пенальти вывел вперед Алексей Миранчук. Никола Влашич на 71-й минуте сравнял результат. В концовке с пенальти забил вновь забил Миранчук и оформил дубль, принеся победу своей команде

ЦСКА имеет 47 очков и занимает четвертое место. У «Локо» 54 очка и вторая позиция. ЦСКА за тур до финиша чемпионата потерял шансы занять второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.

В заключительном, 30-м туре ЦСКА примет «Тамбов», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Уралом». Все игры пройдут 22 июля и начнутся в 19.00 по московскому времени.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Ал.Миранчук, 33 — с пенальти (1:0). Влашич, 71 (1:1). Ал.Миранчук, 90+2 — с пенальти (2:1).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Ал.Миранчук (Кверквелия, 90+4), Баринов, Магкеев (Ант.Миранчук, 88), Крыховяк, Жоау Мариу (Фарфан, 69), Эдер (Жемалетдинов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Мариу Фернандес, Обляков, Марадишвили (Бистрович, 90+5), Влашич, Дзагоев (Шкурин, 57), Щенников, Чалов (Бийол, 90+5).

Предупреждения: Магкеев, 21. Акинфеев, 34. Чорлука, 38. Фарфан, 75. Игнатьев, 89. Набабкин, 90+1. Магнуссон, 90+5.

Судьи: Турбин (Дмитров). Шаламберидзе (Москва), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва).

16 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».