«Поле готово». «Локомотив» заявил о готовности играть со «Спартаком»

«Локомотив» заявил, что поле убрано и команда готова к игре со «Спартаком»

«Локомотив» сообщил, что готов провести матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Как отмечается в сообщении железнодорожников, поле «РЖД Арены» готово к проведению встречи.

«В Москве в апреле бывает, что выпадает сильный снег. Мы не считаем, что это повод для эмоций. Поле готово. «Локомотив» готов играть», — говорится в сообщении клуба в Telegram.

Напомним, что игра из-за погодных условий и очистки поля от снега изначально была отложена на полчаса (с 19.30 до 20.00). В итоге было принято решение, что игра состоится и начнется в 20.30 мск.

За текстовой онлайн-трансляцией встречи можно следить на сайте «СЭ».