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Сегодня, 20:07

Матч «Локомотив» — «Спартак» должен начаться в 20.30

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Совещание с Сергеем Карасевым.
Совещание с Сергеем Карасевым.
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Главный арбитр встречи 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» Сергей Карасев принял решение, что матч состоится. Начало игры намечено на 20.30 (мск).

Совещание с Сергеем Карасевым.
Совещание с Сергеем Карасевым.

Начало встречи изначально было запланировано на 19.30 по московскому времени.

В столице весь день идет снегопад. Из-за этого начало матча было отложено, так как поле «РЖД Арены» было засыпано снегом.

Ранее о хорошем состоянии газона заявил президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц, ссылаясь на позицию гендиректора «Локомотива» Владимира Леонченко.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
3
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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