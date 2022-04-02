Матч «Локомотив» — «Спартак» должен начаться в 20.30

Главный арбитр встречи 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» Сергей Карасев принял решение, что матч состоится. Начало игры намечено на 20.30 (мск).

Совещание с Сергеем Карасевым.

Начало встречи изначально было запланировано на 19.30 по московскому времени.

В столице весь день идет снегопад. Из-за этого начало матча было отложено, так как поле «РЖД Арены» было засыпано снегом.

Ранее о хорошем состоянии газона заявил президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц, ссылаясь на позицию гендиректора «Локомотива» Владимира Леонченко.