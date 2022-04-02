В РПЛ подтвердили, что матч «Локомотив» — «Спартак» состоится

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что матч 23-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится.

«Дерби начнется через 20 минут», — заявил Хачатурянц.

Изначально матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но начало игры было отложено из-за снегопада и необходимости очистить поле от снега.

Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.