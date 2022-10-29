ЦСКА обыграл «Локомотив» и прервал серию из трех ничьих подряд

ЦСКА на выезде обыграл «Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 22-й минуте встречи забил Хесус Медина.

В концовке матча две желтые карточки и удаление заработал Егор Ушаков (ЦСКА), который появился на поле на 82-й минуте.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе.

«Локомотив» с 12 очками остался на 14-м месте.