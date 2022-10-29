ЦСКА обыграл «Локомотив» и прервал серию из трех ничьих подряд
ЦСКА на выезде обыграл «Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ — 1:0.
Гол на 22-й минуте встречи забил Хесус Медина.
В концовке матча две желтые карточки и удаление заработал Егор Ушаков (ЦСКА), который появился на поле на 82-й минуте.
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе.
«Локомотив» с 12 очками остался на 14-м месте.
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|11
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|0
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|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
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|22
|
9
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|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
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|Урал
|14
|5
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|8
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|
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|14
|3
|5
|6
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|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
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|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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