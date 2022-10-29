«Локомотив» — ЦСКА: Магкеев, Едвай и Баринов избежали дисквалификации. Это не понравится президенту «Урала»
В ходе матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждения трем футболистам железнодорожников. Все они «висели» на желтых карточках и рисковали заработать автоматическую дисквалификацию.
На 28-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову, когда железнодорожник в единоборстве с Федором Чаловым ударил соперника рукой в голову. Для капитана «Локо» эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире.
На 52-й минуте Любимов неверно квалифицировал фол Станислава Магкеева, который сбил Хорхе Карраскаля. Рефери ограничился назначением штрафного удара, но не вынес защитнику «Локомотива» предупреждение за срыв перспективной атаки. Оно стало бы для Магкеева четвертым в турнире.
Позднее во втором тайме около своей штрафной площади грубо обошелся с соперником Тин Едвай. Любимов фол зафиксировал, назначил штрафной удар, но не достал желтую карточку. Она стала бы для Едвая четвертой.
Получается, что Баринов, Магкеев и Едвай ошибочно избежали дисквалификации и смогут принять участие в игре 16-го тура с «Уралом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2