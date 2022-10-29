Лаксальт не удивился бы приглашению священника на стадион «Динамо»

Футболист «Динамо» Диего Лаксальт поделился с «СЭ» мнением о том, что «Химки» пригласили священника, чтобы перестать проигрывать.

— Слышал ли ты что-нибудь о том, что «Химки» пригласили к себе на стадион священника, чтобы больше не проигрывать?

— Я не знаю, это их решение, а я могу говорить только о «Динамо». Этот вопрос не для меня.

— Если бы такое произошло в «Динамо», ты бы удивился?

— Нет.

После 13 поражений подряд «Химки» пригласили на стадион священника, но проиграли после этого «Спартаку» (0:5) и «Динамо» (1:6).