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Сегодня, 20:55

Лаксальт не удивился бы приглашению священника на стадион «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист «Динамо» Диего Лаксальт поделился с «СЭ» мнением о том, что «Химки» пригласили священника, чтобы перестать проигрывать.

— Слышал ли ты что-нибудь о том, что «Химки» пригласили к себе на стадион священника, чтобы больше не проигрывать?
— Я не знаю, это их решение, а я могу говорить только о «Динамо». Этот вопрос не для меня.

— Если бы такое произошло в «Динамо», ты бы удивился?
— Нет.

После 13 поражений подряд «Химки» пригласили на стадион священника, но проиграли после этого «Спартаку» (0:5) и «Динамо» (1:6).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Диего Лаксальт
6
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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