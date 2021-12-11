Мостовой: «Мы играли и в -20. Сейчас же и условия другие. Почему не сыграть?»
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможную отмену матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал».
«Мы играли и в -20. Бывало и такое. В декабре в «Лужниках», как сейчас помню. А в школе вообще уже в октябре в сугробах бегал, — цитирует «Чемпионат» Мостового. — Если раньше играли, то почему и сейчас не сыграть? Сейчас же и условия другие — трава хорошая, дренаж, трибуны теплые.
А мы играли на чистом бетоне, болельщики вообще надевали на себя все, что дома было. Поэтому играть можно Будет потепление, завтра могут сыграть, даже если перенесут. Отпуска? А они что, так сильно устали за 10 матчей? Пусть играют".
Матч ЦСКА — «Арсенал» должен пройти сегодня, 11 декабря, на «Арене ЦСКА» в Москве (начало — в 16.30 мск).
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4541635-mostovoj-ya-i-v-20-igral-na-betone-sejchas-drugie-usloviya-pochemu-ne-provesti-match-cska.html
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