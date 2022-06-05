Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

5 июня, 23:30

Лисакович и Ломовицкий назвали Агаларова лучшим игроком РПЛ

Читать «СЭ» в
Виталий Лисакович (справа) и Самюэль Жиго.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футболисты «Рубина» отдали победу полузащитнику «Зенита» Клаудиньо при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22, при этом конкуренцию ему составил форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата казанцы поставили Клаудиньо на первое место четыре раза, а Агаларова — два.

Бразильца из «Зенита» лучшим назвали защитники Георгий Зотов, полузащитники Александр Зуев, Монтассар Тальби и Константин Кучаев, а россиянина из «Уфы» — полузащитник Александр Ломовицкий и нападающий Виталий Лисакович.

«Рубин»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото "СЭ"
«Рубин»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов.
Фото «СЭ»

Статистика лучшего бомбардира чемпионата-2021/22 Агаларова (19 голов) — на странице форварда, Клаудиньо — на странице полузащитника.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».

Александр Ломовицкий
Гамид Агаларов
Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Виталий Лисакович
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Клаудиньо — лучший футболист чемпионата-2021/22 по версии игроков РПЛ
Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»
Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по мнению футболистов РПЛ
Клаудиньо — № 1: игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате-2021/22
Братья Кангва из «Арсенала» назвали лучшими в РПЛ друг друга
Глушаков не включил игроков «Спартака» в топ-3 чемпионата
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков не включил игроков «Спартака» в топ-3 чемпионата

Братья Кангва из «Арсенала» назвали лучшими в РПЛ друг друга
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости