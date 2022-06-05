Лисакович и Ломовицкий назвали Агаларова лучшим игроком РПЛ

Футболисты «Рубина» отдали победу полузащитнику «Зенита» Клаудиньо при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22, при этом конкуренцию ему составил форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата казанцы поставили Клаудиньо на первое место четыре раза, а Агаларова — два.

Бразильца из «Зенита» лучшим назвали защитники Георгий Зотов, полузащитники Александр Зуев, Монтассар Тальби и Константин Кучаев, а россиянина из «Уфы» — полузащитник Александр Ломовицкий и нападающий Виталий Лисакович.

«Рубин»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Статистика лучшего бомбардира чемпионата-2021/22 Агаларова (19 голов) — на странице форварда, Клаудиньо — на странице полузащитника.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».