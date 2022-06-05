Глушаков не включил игроков «Спартака» в топ-3 чемпионата

Полузащитник и капитан «Химок» Денис Глушаков не стал называть футболистов «Спартака» при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата экс-хавбек красно-белых составил такую тройку: вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов, полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Химки»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

35-летний Глушаков выступал за «Спартак» после перехода из «Локомотива» с 2013-го по 2019-й и стал чемпионом и обладателем Суперкубка России в 2017 году. Хавбек играет за подмосковный клуб с лета 2020-го.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».