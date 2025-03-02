Личка — о ничьей с «Ростовом»: «Очень расстроен. Когда футболисты боятся играть, я этого не понимаю»
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ.
«Все время мячи летали по воздуху, было много борьбы, в которой «Ростов» смотрелся лучше. Я очень расстроен этой игрой. У меня нет проблем, когда игроки ошибаются, но когда они боятся играть, прячутся от мяча, я этого не понимаю», — цитирует Личку пресс-служба клуба.
«Динамо» (36) поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. Бело-голубые по дополнительным показателям опережают «Локомотив».
«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством Джонатана Альбы, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.
Источник: ФК «Динамо»
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