Лещенко — о готовности Карпина уйти из «Динамо»: «Я пойму это решение»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера бело-голубых Валерия Карпина о возможном уходе из клуба.

«Это его прерогатива. Пусть поступает как хочет. Прежде всего это должно быть его решение. Если он уйдет, безусловно, я пойму это решение. Думаю, руководство разберется», — сказал Лещенко «СЭ».

Бело-голубые набрали 8 очков в 7 турах РПЛ и занимают девятое место в турнирной таблице.