«Родина» — «Акрон»: Максименко оформил дубль в конце первого тайма

Нападающий «Родины» Артем Максименко удвоил преимущество хозяев на 45+1-й минуте матча 4-го тура РПЛ с «Акроном» — 2:0.

28-летний форвард разобрался с несколькими защитниками и точно пробил из пределов штрафной. До этого он забил на 12-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.

Ключевые события встречи «Родина» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».