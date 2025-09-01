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Борис Ротенберг объявил о назначении Осинькина главным тренером «Сочи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил «СЭ» о смене главного тренера футбольного клуба.

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая перед ним была поставлена. Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь «Барселоны», которые сами все должны делать.

В России спортивная традиция другая. Тренерская работа — это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда — это его дети. Он с каждым своим «ребенком», своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества. Игроки должны стараться. Они уже школу прошли, но вот их максимум тренеру нужно вытаскивать.

Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент. Чтобы каждый игрок построил свою игру, чтобы была команда. А команда будет тогда, когда каждый игрок станет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, но и за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице», — сказал Ротенберг «СЭ».

Игорь Осинькин.Осинькин — в «Сочи»! Морено убрали из-за результатов и «испанского менталитета»

Последним местом работы Осинькина были «Крылья Советов», которые он покинул по окончании сезона-2024/25.

«Сочи» набрал 1 очко в 7 турах этого сезона чемпионата России и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
Игорь Осинькин
Роберт Морено
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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