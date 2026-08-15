«Родина» — «Акрон»: Лончар сократил отставание гостей в счете на 51-й минуте

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сократил отставание в счете на 51-й минуте матча 4-го тура РПЛ с «Родиной» — 1:2.

30-летний футболист замкнул прострел защитника гостей Роберто Фернандеса.

Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.

Ключевые события встречи «Родина» — «Акрон» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».