В Госдуме заявили, что обратятся в РФС и прокуратуру по вопросу о невыплате зарплаты работникам «Химок»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал обращение работников «Химок» о невыплате зарплаты в подмосковном клубе.

Ранее Свищев заявил «СЭ», что работники «Химок» должны были написать официальное обращение в Госдуму РФ.

«Письмо на данный момент от работников «Химок» мы не получили. Сейчас мы будет делать запросы в РФС и прокуратуру. От этих организаций зависит данная проблематика. Надеюсь, что будут услышаны мнения пострадавших работников. Основная тема такая: неоплата задолженностей, которые накопились за несколько месяцев. Обратились и граждане России, и иностранцы, которые работали в «Химках». Мы занимаемся этим вопросом и ждем ответа от адресатов, которым отправим обращения. Возможно, после полученных результатов состоится заседание», — сказал Свищев «СЭ».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.