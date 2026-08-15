ЦСКА — «Факел»: Мусаев сыграет с первых минут, Лусиано и Баринов — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Факелом» в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 16.15 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Кисляк, Обляков, Алвес, Круговой, Попович, Мусаев.

Запасные: Бориско, Баровский, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Бандикян, Баринов, Козлов, Фиров, Кармо, Глебов, Лусиано.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Бардачев, Тодорович, Альшин, Нетфуллин, Якимов, Сутормин, Гиоргобиани, Гнапи.

Запасные: Доровских, Обухов, Эль-Мхассани, Журавлев, Багамаев, Ковалев, Симонов, Магомедов, Пуси, Беляев, Уридия.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.