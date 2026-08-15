Тренер «Спартака» Карседо перед матчем с «Балтикой»: «Знаем, насколько сложной и тяжелой будет эта игра»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от матча с «Балтикой» в 4-м туре РПЛ.

Игра состоится 16 августа в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Мы восстанавливаем энергию, потому что нам было тяжело проиграть «Краснодару». Мы знаем, насколько сложной и тяжелой будет эта игра. Но мы готовы и постараемся взять три очка. Прошлые игры с «Балтикой»? Сложные матчи. Мы знаем их тренера и как хорошо он работал в последние годы. В прошлом году мы не смогли их обыграть. Они очень сильны в стандартах, вбрасываниях, мощны в единоборствах», — приводит слова Карседо пресс-служба красно-белых.

В 3-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2). Красно-белые с шестью очками занимают третье место в турнирной таблице.