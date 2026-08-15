«Родина» — «Акрон»: хозяева выигрывают со счетом 2:0 после первого тайма

«Родина» обыгрывает «Акрон» со счетом 2:0 после первого тайма матча 4-го тура РПЛ.

Нападающий «Родины» Артем Максименко открыл счет на 12-й минуте. На 45+1-й минуте 28-летний форвард оформил дубль.

Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.

Ключевые события встречи «Родина» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».