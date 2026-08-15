«Родина» — «Акрон»: Максименко вывел хозяев вперед на 12-й минуте

Нападающий «Родины» Артем Максименко открыл счет на 12-й минуте матча 4-го тура РПЛ с «Акроном» — 1:0.

28-летний россиянин забил обводящим ударом в девятку из-за штрафной.

Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.

Ключевые события встречи «Родина» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».