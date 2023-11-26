Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:36

Лепехин: «Краснодару» не хватает сильной скамейки, чтобы бороться за чемпионство»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями о шансах «Краснодара» на чемпионский титул.

«Я не удивлен, что «Краснодар» потерял очки. Нет такой уверенности в играх «Краснодара», которая присутствует во время матчей «Зенита». Чтобы команда боролась за чемпионство, должны быть в составе конкретные лидеры, которые будет определять игру команды. В «Зените» такие футболисты есть, да и даже в «Спартаке» они есть, а вот в «Динамо» или «Краснодаре» я таких игроков выделить не могу. Чего не хватает «Краснодару», чтобы навязать борьбу «Зениту» на дистанции? Сильной скамейки. Если они смогут усилиться зимой, то теоретически шансы у команды будут, но пока «Зенит» выглядит на порядок сильнее и стабильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-krasnodaru-ne-hvataet-sil-noj-skamejki-chtoby-borot-sya-za-chempionstvo/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
Читайте также
Тен Хаг — о голе Гарначо: «Возможно, мы увидели лучший гол сезона»
Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России в Москве
СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за продвижения России в зоне СВО
В Крыму 27 ноября объявили выходным днем на фоне непогоды
В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Тарханов: «Краснодар» не ровня «Зениту» и пока не готов бороться за первую строчку»
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Гасилин: «Я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар»
Юран — о матче с «Ростовом»: «Думаю, уж на ничью мы точно сегодня наиграли, но...»
Петржела считает, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне
Дьяков: «Уже неоднократно говорил, что на весь чемпионат «Краснодара» не хватит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «Краснодар» не ровня «Зениту» и пока не готов бороться за первую строчку»

Экс-полузащитник «Рубина» Дзагоев планирует стать тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости