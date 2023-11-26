Лепехин: «Краснодару» не хватает сильной скамейки, чтобы бороться за чемпионство»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями о шансах «Краснодара» на чемпионский титул.

«Я не удивлен, что «Краснодар» потерял очки. Нет такой уверенности в играх «Краснодара», которая присутствует во время матчей «Зенита». Чтобы команда боролась за чемпионство, должны быть в составе конкретные лидеры, которые будет определять игру команды. В «Зените» такие футболисты есть, да и даже в «Спартаке» они есть, а вот в «Динамо» или «Краснодаре» я таких игроков выделить не могу. Чего не хватает «Краснодару», чтобы навязать борьбу «Зениту» на дистанции? Сильной скамейки. Если они смогут усилиться зимой, то теоретически шансы у команды будут, но пока «Зенит» выглядит на порядок сильнее и стабильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.