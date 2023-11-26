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26 ноября, 23:45

Экс-полузащитник «Рубина» Дзагоев планирует стать тренером

Алина Савинова
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PR-менеджер бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что экс-футболист планирует получить тренерскую лицензию.

21 ноября 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока.

«Конечно, Алан обсуждал это с родными и близкими, но решение принимал сам. Переубеждать его было бессмысленно, но я предлагала не торопиться с расторжением контракта и официальным объявлением, дать себе время подумать и спокойно принять решение. Когда он написал: «На этот раз уже точно все. Никто в полной мере не понимает, что со мной творится», стало ясно, что он все для себя решил. Алан прекрасно понимает, что расстаться с карьерой футболиста будет непросто, но, думаю, он справится. Всю свою страсть и любовь к футболу направит на тренерскую деятельность», — приводит «РБ Спорт» слова PR-менеджера.

Дзагоев выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию», за которую сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Он является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

За сборную России Дзагоев дебютировал в 2008 году. Всего в составе национальной команды он провел 59 матчей, в которых отметился 9 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/alan-dzagoev-planiruet-stat-trenerom/
Алан Дзагоев
Футбол
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