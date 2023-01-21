Леонид Трахтенберг рассказал, как Бесков и Лобановский враждовали на ЧМ-1982, но позже помирились
Бывший директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как враждовали во время чемпионата мира 1982 года главный тренер сборной СССР Константин Бесков и его помощник Валерий Лобановский, а также о том, как они впоследствии помирились.
— Константин Иванович в спорткомитете настоял на том, чтобы я поехал на этот чемпионат мира. Я ему помогал — в частности, ездил в сборную Бельгии, выяснял состав, настроение команды. Главный тренер Ги Тис сам написал мне стартовый состав в блокнот. Он ничем не рисковал, потому что бельгийцы де-факто уже выбыли с чемпионата, у них перед матчем с нами не было никаких шансов пройти дальше. Я даже их ждал около гостиницы, где они расположились, потому что накануне игры (!) у сборной была экскурсия по Барселоне в 40-градусную жару. Было понятно, что они несерьезно готовятся к этому матчу.
Когда после поездки к бельгийцам я зашел к Бескову, он попросил написать стартовый состав, который мне дали. Ги Тис даже написал, на какой минуте планируется какая замена. Я сказал Константину Ивановичу, что встретил Лобановского и уже отдал состав. На что он ответил, что Лобановский ему состав не скажет. Поэтому попросил написать на доске. Вот такие у них были отношения.
— Насколько знаю, Бесков с Лобановским помирились к концу жизни. Вам известно, как это произошло?
— У Валерия Васильевича был юбилей. И Лобановский пригласил Константина Бескова и Валерию Николаевну, его супругу. Они отправились в Киев, и там все было так, как будто Лобановский и Бесков лучшие друзья, коллеги по футболу. Хотя потом Константин Иванович, незадолго до своей кончины, с сожалением сказал мне: «И все-таки футбол пошел по пути Рыжего...» Имея ввиду, что большинство команд делают ставку на физику, а не на комбинационный футбол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2