Леонид Трахтенберг рассказал, как Бесков и Лобановский враждовали на ЧМ-1982, но позже помирились

Бывший директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как враждовали во время чемпионата мира 1982 года главный тренер сборной СССР Константин Бесков и его помощник Валерий Лобановский, а также о том, как они впоследствии помирились.

— Константин Иванович в спорткомитете настоял на том, чтобы я поехал на этот чемпионат мира. Я ему помогал — в частности, ездил в сборную Бельгии, выяснял состав, настроение команды. Главный тренер Ги Тис сам написал мне стартовый состав в блокнот. Он ничем не рисковал, потому что бельгийцы де-факто уже выбыли с чемпионата, у них перед матчем с нами не было никаких шансов пройти дальше. Я даже их ждал около гостиницы, где они расположились, потому что накануне игры (!) у сборной была экскурсия по Барселоне в 40-градусную жару. Было понятно, что они несерьезно готовятся к этому матчу.

Когда после поездки к бельгийцам я зашел к Бескову, он попросил написать стартовый состав, который мне дали. Ги Тис даже написал, на какой минуте планируется какая замена. Я сказал Константину Ивановичу, что встретил Лобановского и уже отдал состав. На что он ответил, что Лобановский ему состав не скажет. Поэтому попросил написать на доске. Вот такие у них были отношения.

— Насколько знаю, Бесков с Лобановским помирились к концу жизни. Вам известно, как это произошло?

— У Валерия Васильевича был юбилей. И Лобановский пригласил Константина Бескова и Валерию Николаевну, его супругу. Они отправились в Киев, и там все было так, как будто Лобановский и Бесков лучшие друзья, коллеги по футболу. Хотя потом Константин Иванович, незадолго до своей кончины, с сожалением сказал мне: «И все-таки футбол пошел по пути Рыжего...» Имея ввиду, что большинство команд делают ставку на физику, а не на комбинационный футбол.

Полное интервью Леонида Трахтенберга «СЭ» здесь