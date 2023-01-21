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Леонид Трахтенберг рассказал, как Бесков и Лобановский враждовали на ЧМ-1982, но позже помирились

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, как враждовали во время чемпионата мира 1982 года главный тренер сборной СССР Константин Бесков и его помощник Валерий Лобановский, а также о том, как они впоследствии помирились.

— Константин Иванович в спорткомитете настоял на том, чтобы я поехал на этот чемпионат мира. Я ему помогал — в частности, ездил в сборную Бельгии, выяснял состав, настроение команды. Главный тренер Ги Тис сам написал мне стартовый состав в блокнот. Он ничем не рисковал, потому что бельгийцы де-факто уже выбыли с чемпионата, у них перед матчем с нами не было никаких шансов пройти дальше. Я даже их ждал около гостиницы, где они расположились, потому что накануне игры (!) у сборной была экскурсия по Барселоне в 40-градусную жару. Было понятно, что они несерьезно готовятся к этому матчу.

Когда после поездки к бельгийцам я зашел к Бескову, он попросил написать стартовый состав, который мне дали. Ги Тис даже написал, на какой минуте планируется какая замена. Я сказал Константину Ивановичу, что встретил Лобановского и уже отдал состав. На что он ответил, что Лобановский ему состав не скажет. Поэтому попросил написать на доске. Вот такие у них были отношения.

— Насколько знаю, Бесков с Лобановским помирились к концу жизни. Вам известно, как это произошло?

— У Валерия Васильевича был юбилей. И Лобановский пригласил Константина Бескова и Валерию Николаевну, его супругу. Они отправились в Киев, и там все было так, как будто Лобановский и Бесков лучшие друзья, коллеги по футболу. Хотя потом Константин Иванович, незадолго до своей кончины, с сожалением сказал мне: «И все-таки футбол пошел по пути Рыжего...» Имея ввиду, что большинство команд делают ставку на физику, а не на комбинационный футбол.

Полное интервью Леонида Трахтенберга «СЭ» здесь

Футбол
Валерий Лобановский
Константин Бесков
Леонид Трахтенберг
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В новом сезоне Спартак будет выступать в форме от Joma
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
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Спартак

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